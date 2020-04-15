تهافت على المخابز في اربد

تهافت المواطنون في إربد، اليوم الاربعاء، على المخابز قبل يومين من دخول سريان حظر التجول الشامل الذي اعلن عنه ليومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقال مدير مديرية الصناعة والتجارة في اربد، عبدالحليم الجمرة، انه لا يوجد أي داع لتخزين كميات زائدة عن الحاجة من مادة الخبز نظرا لتوفرها، لأن المخابز ستعاود العمل صباح يوم الاحدالمقبل كالمعتاد.

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