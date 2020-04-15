العضايلة يعلن تعديل “اجراءات الحظر” بدءا بالعقبة اعتباراً من الأحد المقبل

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة،خلال حديث من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم الاربعاء: أنّه استجابة للتوجيهات الملكية السامية سيعلن رئيس الوزراء يوم غدٍ البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة وسلسلة من الاجراءات للعاملين بالقطاع الصناعي والقطاعات التي تضررت وحمايتهم من آثار التعطل عن العمل من خلال المؤسسة العاملة للضمان الاجتماعي.

وبيّن الوزير، أنه سيتم تعديل اجراءات حظر التجول والتخفيف على المواطنين ببعض المحافظات التي لم تسجل فيها أيّ حالات إصابة، لافتاً إلى أنه سيتمّ البدء بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الأسبوع المقبل اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

وتابع موضحاً: “سيتم اعلان تفاصيل الاجراءات الجديدة لاحقاً”، مؤكداً أنّ الاستمرار بتخفيف الاجراءات على المواطنين مرهون بمدى التزامهم وإتباعهم سبل الوقاية والاحتراز.

وقال العضايلة، في حال وقوع مخالفات أو إصابات ستعود اجراءات الحظر المشددة كما كانت سابقاً، مؤكداً أنه قبل تخفيف الاجراءات في أيّ منطقة فإن فرق التقصي الوبائي ستقوم باجراء فحوصات عشوائية واسعة النطاق وهو ما أكّد عليه جلالة الملك اليوم.

وقال الوزير: إنّ رئيس الوزراء أصدر أمري الدفاع رقم 7 و8 اللذين يتضمنان اجراءات وقائية تتعلق باستمرارية التعليم بالمؤسسات التعليمية بمختلف فئاتها واعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم والتدريب وتقييم الطلبة.

وأضاف الوزير: “نسعى من خلال هذا الاجراء إلى تحويل التحدي إلى فرصة من خلال التوسع بالتعلم عن بعد”.

الوزير، قال: “وردتنا للأسف، معلومات عن أشخاص قاموا باخفاء إصابتهم بفيروس كورونا أو قيامهم بإخفاء مخالطتهم لأشخاص مصابين، وبالتالي نقلوا العدوى للآخرين”، مؤكداً “أنّ هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون، وقد قامت الجهات المعنية بتحديدهم وضبطهم ويجري التحقيق معهم”.

وأكّد أنّ هذه الممارسات تعتبر غير مسؤولية وهي من أهم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إصدار أمر الدفاع رقم 8 اليوم.

وقال الوزير: إنّه “استدراكاً للآثار الاقتصادية المتوقعة من وباء كورونا، وبهدف اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية التي من شأنها تجاوز الصعوبات والتداعيات الاقتصادية واستثمار الفرص، قرر رئيس الوزراء تشكيل مجلس استشاري للسياسات الاقتصادية برئاسته وعضوية خبراء من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني”.

وتطرق الوزير إلى تصاريح الحالات الانسانية والطارئة، قال “تمّ تفويض المحافظين والحكام الإداريين باتخاذ المناسب بشأنها، وسيتم تفصيل ذلك اليوم أو غداً”.

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