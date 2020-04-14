وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء عن شفاء 20 حالة مقابل 6 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 397
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جرينتش+2 10:31
وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء عن شفاء 20 حالة مقابل 6 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 397

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