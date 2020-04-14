وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء عن شفاء 20 حالة مقابل 6 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 397

عمان 14 نيسان (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم الثلاثاء ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 397.

كما أعلن وزير الصحة تسجيل 20 حالة شفاء غادرت المستشفيات توزعت على النحو الآتي: 14 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

واشار جابر، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم، عن تفاصيل الإصابات الست الجديدة وعلى النحو الآتي: حالتان لسائقي شاحنات قدما من الخارج وتم فحصهما وثبوت اصابتهما، وحالة لفتاة من الجنسية السيريلانكية مخالطة لإحدى المصابات الموجودة في مستشفى الأمير حمزة، و 3 حالات في عمارة بشمال عمان وهم مخالطون لشخص مريض في مستشفى الامير حمزة .

واكد وزير الصحة انه “مع تخفيف بعض القيود على بعض النشاطات التجارية والمحلات فإن هذا يدعونا للالتزام بالمعايير الصحية بشكل اكبر والمحافظة على التباعد الاجتماعي بحيث لا تصاب بالمرض او تنقله لغيرك اذا كنت مصابا”.

واكد وزير الصحة ان عدم التزام اي محل تجاري بمعايير الصحة والسلامة التي تم تحديدها سيؤدي الى اغلاقه وفقدان مصدر رزقه .

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