رئيس مجلس الأعيان يعلن خفض مخصصات أعضائه بنسبة 30 بالمئة حتى انتهاء عمر المجلس الدستوري

أعلن رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، أن المكتب الدائم للمجلس قرر تخفيض مخصصات الأعيان المالية بواقع ثلاثين بالمئة، دعما لخزينة الدولة، اعتبارا من مطلع شهر أيار المقبل وحتى انتهاء عمر المجلس الدستوري.

ويأتي هذا القرار لدعم جهود الحكومة في مواجهة وباء فيروس كورونا والتغلب على مختلف التحديات الاقتصادية الناجمة عن هذه الجائحة ولتمكينها من تقديم الدعم لمختلف القطاعات الاقتصادية التي تضررت أعمالها بسبب إجراءات مواجهة هذا الوباء.

وبين الفايز أنه وانطلاقا من حرص الأعيان في إسناد الجهود الوطنية، التي تبذلها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا، فقد قدم الأعيان يوم أمس والأسبوعين الماضيين مبلغ 300 ألف دينار كتبرع شخصي منهم، لكل من صندوق همة وطن وحساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية ولوزارة الصحة بواقع مئة ألف دينار لكل جهة منهم.

ودعا رئيس مجلس الأعيان الجميع، وخاصة البنوك وغرف التجارة والصناعة والشركات الكبرى والنقابات المهنية، والمؤسسات الخاصة ورجال الأعمال، وكل شخص مقتدر إلى تقديم الدعم المالي اللازم للدولة، انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع. وقال الفايز إن الوقوف إلى جانب الوطن وخاصة في هذه الظروف واجب وطني وأخلاقي، وعلينا جميعا تحمل المسؤولية. وثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة وكافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، وقواتنا المسلحة الجيش العربي، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، في التعامل مع فيروس كورونا ومنع انتشاره.

كما دعا كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والالتزام بكافة القرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة وتقديم كل جهد ممكن لإسناد جهود الحكومة ومختلف الجهات المعنية في مواجهة فيروس كورونا.

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