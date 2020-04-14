التربية: اجراء الاختبار التقييمي الاول للطلبة عبر منصة درسك من السبت المقبل

اعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، عن البدء بإجراء الاختبار التقييمي الاول للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين بمن فيهم أبناء الأردنيات في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية والمدارس التابعة لوزارة الاوقاف، للصفوف من الرابع الاساسي وحتى الثاني عشر (التوجيهي)، اعتبارا من يوم السبت المقبل الثامن عشر من الشهر الحالي وحتى يوم الخميس الذي يليه.

وقالت الوزارة ان عملية التقييم ستجري عبر منصة “درسك www.darsak.gov.jo”، وذلك ضمن المنظومة التي أطلقتها للتعليم عن بعد، منذ تعليق دوام المدارس في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وفيما يتعلق بطلبة الصفوف الثلاثة الاولى، بينت الوزارة ان تقييم الطلبة في هذه الصفوف، سيتولاها معلموها، ولا تأخذ شكل الاختبار، وانما يعتمد على معرفة المعلم بمستوى الطالب ومواقفه الادائية والواجبات الدراسية التي قام بها.

واكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان التقييم في هذه المرحلة لا يهدف بشكل رئيسي الى تقييم مستوى التعلم، وان الهدف الاساسي منه تقييم التعلم وتحسينه وتعميقه، ورصد الفجوات في تعلم الطلبة وبما يساعد الوزارة في صياغة جانب من خطتها للتعامل مع تجربة التعليم عن بعد من خلال برامج استدراكية وتعليم علاجي، وتحديد فئات الطلبة الذين لم تتوفر لهم خدمات التعليم عن بعد، وصولا الى تنظيم برامج واليات لضمان تعلمهم.

وقال، ان الوزارة تولي في هذه المرحلة، اهتماما خاصا لاكتمال عناصر التعليم عن بعد وليس التوقف عند العلامات وظروف وشروط اجراء الامتحان، ومدى نزاهة هذه الاختبارات بحيث يكون التقييم داعما لعملية للتعليم عن بعد، ويمكن الطالب من تقييم ذاته وتعلمه، وتوفير بيانات للوزارة عن مستويات تعلم الطلبة لتعديل خطتها ووسائلها في الوصول الى جميع الطلبة.

واعلنت وزارة التربية والتعليم جدول الاختبارات، التي ستتم من خلال جلسات لمدة ساعتين لكل جلسة وفق البرنامج المعد، وعلى شكل اوراق امتحانية، تشمل مادة دراسية واحدة او أكثر، وبأسئلة موضوعية من نوع اختيار من متعدد.

كما أكدت انها ستعلن في وقت لاحق عن اجراءات تقييم خاصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من اداء هذه الاختبارات، بسبب عدم توفر الوسائل الفنية والتقنية اللازمة.

وتشمل الاختبارات محتوى ومهارات المادة الدراسية للطلبة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق دوام المدارس، فيما ستقوم الوزارة بإجراء مزيد من التقييمات خلال الفترة القادمة.

وبينت وزارة التربية والتعليم، انها ستعلن تعليمات وارشادات الدخول للاختبار التقييمي الاول على منصة “درسك”، بما في ذلك فيديو توضيحي لآلية الدخول، فيما سيتم تخصيص يوم الجمعة على المنصة للطلبة لتجريب آليات الدخول على الاختبار.

وقدّرت وزارة التربية والتعليم المعلمين الذين قاموا بإجراء التقييم الاول لطلبتهم ورصد علاماتهم، مؤكدة انه سيم اعتماد هذه التقييمات ونتائجها، في الوقت الذي اتاحت للمعلم اجراء تقييمات أخرى للطلبة بناء على مشاركة الطلبة وتفاعلهم عبر منظومة التعليم عن بعد.

كما أعربت الوزارة عن تقديرها لدور أولياء الأمور في هذه المرحلة وما أظهروه من دعم وتشجيع لأبنائهم للتفاعل مع منظومة التعليم عن بعد، داعية إياهم لتنظيم أوقات استخدام دخول أبنائهم لمنصة درسك لإجراء الاختبار التقييمي وتنظيم أوقاتهم حسب الأجهزة المتوفرة.

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