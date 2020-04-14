أجواء دافئة ومشوبة بالغبار اليوم الثلاثاء وغدا وبعده

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء لتسود أجواء دافئة نسبيا ومغبرة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية هطول زخات من المطر أثناء النهار في المناطق الجنوبية قد تكون غزيرة لفترة محدودة ومصحوبة بالرعد أحيانا في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء غدا الأربعاء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتحول خلال ساعات المساء إلى شمالية غربية.

وتبقى الأجواء الخميس دافئة بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة، ويتوقع في ساعات الليل هطول زخات خفيفة و متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 10، وفي مرتفعات الشراة 21 – 8، وفي مناطق البادية 27 – 13، وفي مناطق السهول 23 – 13، وفي الأغوار الشمالية 30 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 21، وفي البحر الميت 31 – 20، وفي خليج العقبة 31 – 19 درجة مئوية.

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