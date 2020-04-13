وزير التربية مطمئناً طلبة التوجيهي: مصلحتكم فوق كل اعتبار

واصلت وزارة التربية والتعليم بث الرسائل التطمينية للطلبة وبخاصة طلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، حول مستقبلهم الأكاديمي وتحصيلهم الدراسي، في ظل استمرار تعليق دوام المدارس اثر الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، في رسالة وجهها اليوم الاثنين، لطلبة (التوجيهي)، إن الوزارة تراعي كل التحديات التي واجهتهم منذ بداية العام الدراسي الحالي، وستضع بين أيديهم كل ما يمكنهم من الاستعداد الجيد للامتحان، والسير على طريق النجاح.

وطلب الوزير النعيمي، من الطلبة مواصلة دروسهم على منصات التعليم عن بعد والقنوات المخصصة للتدريس بمساندة معلميهم، فيما أكد أن مصلحة الطلبة لدى الوزارة فوق كل اعتبار. وتأتي هذه الرسالة في ظل استمرار تعليق دوام المدارس منذ الخامس عشر من شهر أيار الماضي، جراء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وما رافقها من تداعيات على كل القطاعات بما فيها قطاع التعليم العام.

وكان الدكتور النعيمي، دعا في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الأردنية، الطلبة إلى الاستمرار في متابعة دروسهم من خلال منظومتها للتعليم عن بعد عبر منصة درسك، والقنوات التلفزيونية درسك 1 ودرسك 2، والقناة الرياضية للتلفزيون الأردني، مؤكدا أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كل معطيات هذا العام الدراسي وما رافقه، في ظل استمرار الفصل الدراسي الثاني.

وقال “إن الوزارة تتفهم كل جوانب القلق لدى الطلبة وأولياء الأمور، وبخاصة طلبة الثانوية العامة(التوجيهي) في هذه الظروف الاستثنائية”، مبيناً أن خيارنا الوحيد الآن في هذه المرحلة هو الاستمرار في عملية التعليم عن بُعد.

وحرصت وزارة التربية والتعليم منذ تعليق دوام المدارس على الاستمرار في توجيه الرسائل التطمينية والتشجعية للطلبة وأولياء الأمور، والتأكيد على الاستمرار في تسخير كل امكاناتها لتوفير تعليم مناسب للطلبة، وضمان عدم انقطاعهم عن الدروس.

كما دعت الوزارة الطلبة للتفاعل مع منظومة التعليم عن بعد والاستفادة منها، فيما أكدت أهمية دور أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم لإستثمار منظومة التعليم الالكتروني ومتابعتها اولا بأول.

ولم تغفل الوزارة في هذه المرحلة دور المعلمين، حيث دعتهم لتفعيل حساباتهم على منصة نور سبيس، وإنشاء الصفوف الافتراضية على منظومة مايكروسوفت تيمز، بهدف خلق وزيادة التفاعل بين الطلبة في جميع الصفوف ومعلميهم وتبادل الاستفسارات والواجبات حول المادة الدراسية.

ووجهت الوزارة العديد من الرسائل للمعلمين، لما لهم من دور بارز في العملية التعليمية بشكل عام، وعملية التعليم عن بعد بشكل خاص، حيث يقوم المعلم بدور محوري وهام في هذا الجانب بوصفه المرجع الأساس.

وتولي وزارة التربية والتعليم، في ظل استمرار الظروف الحالية، أهمية كبيرة لمنظومة التعليم عن بعد، واستثمارها بالشكل الأنسب، بما في ذلك إجراء التقييم للطلبة، بعد أن أعلن الوزير النعيمي في وقت سابق، أن الوزارة بصدد الإعلان عن موعد وآلية تقييم الطلبة عبر هذه المنظومة.

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