في إطار المسؤولية الوطنية للمجلس.. تخفيض 30 % من مخصصات النواب



عمان 13 نيسان (بترا)- قرر المكتب الدائم في مجلس النواب، اليوم الاثنين، تخفيض 30 بالمئة من مخصصات جميع أعضاء المجلس حتى نهاية العام الحالي.

وقال رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية للمجلس في ظل الأوضاع التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا، معربا عن أمله بأن تتخذ مختلف المؤسسات الوطنية خطوات مشابهة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، ويحتاج تكاتفاً وإسناداً على طريق النهوض بالواقع الصحي والاقتصادي للمملكة.

واشار إلى إن التوجيهات الملكية المستمرة للحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية بالعمل على متابعة أوضاع مختلف القطاعات، تحتم علينا أن نكون صفاً واحداً في هذه المرحلة، وأن تبادر مختلف المؤسسات بتزويد مقترحاتها وخططها للحكومة والجهات المختصة.

وشدد الطراونة على أهمية العودة للعمل تدريجيا في القطاع الخاص ووفق خطة سريعة تضمن ديمومة عجلة الاقتصاد، مؤكداً اهمية الشروع بذلك في محافظات الجنوب والتي تشير المعلومات الرسمية إلى خلوها من فيروس كورونا.

وقال إن ما تقدمه مختلف المؤسسات بتوجيهات ملكية سامية تبعث فينا التفاؤل بقدرتنا على تجاوز المرحلة بعون الله، حتى يتعافى الوطن من هذا الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها.

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