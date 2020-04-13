ضبط مصنع معقمات ومنظفات غير مرخص في ماركا

ضبطت كوادر وزارة البيئة مصنعاً يقوم بتصنيع المعقمات والمنظفات والمطهرات في منطقة ماركة الشمالية بشكل مخالف للتعليمات دون الحصول على ترخيص لهذه الغاية.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة البيئة الدكتور زياد الطهراوي، اليوم الاثنين، إن كوارد التفتيش في مديرية بيئة العاصمة وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة والأمن الوقائي قامت بالكشف على المصنع المذكور حيث تم ضبط كمية كبيرة من المواد الأولية المعدة لتصنيع المعقمات والمنظفات مجهولة المصدر، وضبط كميات من الكراتين التي تحتوي على عدد كبيرة من المنظفات والمعقمات بعدة أحجام بالإضافة لعبوات من شامبو الأطفال، وكميات كبيرة من العبوات الجاهزة للبيع والمواد الكيماوية الداخلة في تركيبة التصنيع ويوجد عليها بيانات وملصقات لعلامات تجارية مقلدة.

وأضاف الطهراوي أنه وبعد الكشف على التراخيص لهذا المصنع تبين لدينا أن المشغل غير حاصل على الموافقة أو التراخيص لذلك، وأن الموقع مرخص لغايات كراج دهانات السيارات، وعليه تم القبض على صاحب المصنع وتسليمه إلى الجهات الأمنية ليصار إلى تحويله للقضاء، وتم إغلاق المنشأة بالشمع الأحمر وسيتم مصادرة المواد المضبوطة.

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