إغلاق 7 مؤسسات غذائية في ماحص وحجز سيارتين مخالفتين

قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب، إن الكوادر الرقابية الصحية في المديرية وبالتعاون مع لجنة السلامة العامة بالمحافظة أغلقت خلال الثلث الأول من الشهر الحالي 7 مؤسسات غذائية تحفظيا لوجود سلبيات فيها وتوجيه 12 مخالفة لمؤسسات غذائية بسبب افتقارها للشروط الصحية وعدم مراعاتها للنظافة العامة.

وبين العزب انه تم حجز سيارتين إحداهما محملة بعبوات مياه معالجة استخدمت في نقل الخضار والفواكه وتحويل السائق للمدعي العام، فيما تم حجز سيارة نقل لحوم وذبائح لا تحمل ختم المسلخ، وتم ذبحها دون إشراف بيطري خارج المسالخ.

واكد العزب أن مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة تواصل عملها في الرقابة الصحية بالتوازي مع الدور الرئيس في مواجهة فيروس كورونا المستجد.