استقالة وزير الداخلية التركي تكشف عن صراعات مراكز القوى في محيط أردوغان ودور صهره "براءت ألبيرق" في تأزيمها
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جرينتش+2 12:56
إصدار تعليمات أسس وإجراءات الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات بممارسة اعمالها

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