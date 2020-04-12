عاصي الحلاني يُهدي من الحجر المنزلي أطيب الأماني والاغاني للجمهور/ فيديو

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني مقطعا غنائيا عبر بث مباشر اجراه على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهر عاصي في الفيديو وهو يأخذ العود من ابنته دانا ويبدأ بغناء اغنيته الشهيرة “واني مارق مريت” ويعزف عليه، وسط تفاعل عائلته معه دون ظهورهم باستثناء ابنته دانا وابنه الوليد.

وتمنى عاصي في ختام المقطع الاستقرار الأسري والهدوء للجمهور .

وعلّق عاصي على الفيديو قائلا: “من الحجر المنزلي جزء صغير اثناء اللقاء المباشر”.

الجدير ذكره ان عاصي الحلاني كان قد اعلن مؤخرا إلغاء حفله المقبل في مصر، بعد اتخاذ مجلس الوزراء المصري قرارا يقضي بإلغاء الحفلات والتجمعات.

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