وزير الصحة يعلن اليوم السبت عن شفاء 7 حالات مقابل 9 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 381 / فيديو

عمان 11 نيسان (بترا)- اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات الى 381 حالة .

واشار الدكتور جابر خلال ايجاز صحفي مسجل من المنزل التزاما بقرار حظر التجول الشامل، الى ان الحالات الجديدة توزعت على 7 حالات لاسرة احد المصابين الذي تم تشخيصه قبل اربعة ايام والحالة الثامنة لزميله في العمل في حين ان الحالة التاسعة هي لشخص بمنطقة معزولة وهي منطقة المرقب التي يتم متابعتها وتم اكتشاف هذه الحالة فيها.

كما اعلن وزير الصحة عن تسجيل 7 حالات شفاء وخروجها من المستشفى توزعت على 3 حالات من مستشفى الامير حمزة و3 حالات من مستشفى الملك المؤسس وحالة من الخدمات الطبية .

وقال ان عدد الحالات المتواجدة حاليا تحت العلاج هي كما يلي : 133 حالة في مستشفى الامير حمزة و 39 حالة في مستشفى الملك المؤسس و 19 حالة في الخدمات الطبية الملكية . واكد وزير الصحة، ان التذبذب في الارقام لا يقلقنا ” فعندما تصاب حالة نتوقع بعد 5 ايام ان تظهر الاعداد على مخالطي الشخص المصاب وخاصة اسرته وبالتالي هذا التذبذب لا يقلقنا وانما يدل على قوة وحرص فرق التقصي الوبائي والاجهزة الامنية على متابعة الحالات ومخالطيهم”.

كما اكد، ان هذا يدعونا للحرص الزائد مضيفا ” غدا ينتهي الحظر وسيخرج الناس للاسواق واهم شيء يحمي عائلاتنا هو التباعد عن الاخرين لمسافة بين متر ونصف الى مترين وهذا يحميك ويحمي عائلتك ويدل اننا مجتمع راق يتقبل التعليمات ويحمي نفسه كما حمينا وطننا خلال الفترة السابقة ” . واختتم وزير الصحة ايجازه بالتأكيد على اننا اذ نركز على اسس الوقاية من هذا المرض لنسال الله ان يحمي وطننا وقيادتنا وشعبنا ”

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