ضبط عمال مصنع لمخالفتهم امر الحظر الشامل بمنطقة الموقر

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، انه واثناء قيام الدوريات بجولات لمراقبة وضبط كافة المخالفات المرتبطة بالحظر الشامل، تم ضبط احد المصانع بمنطقة الموقر يمارس عمله بشكل مخالف لامر الحظر الشامل.

وأضاف أنه جرى ضبط كافة الاشخاص الموجودين داخل المصنع، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وبحق المصنع لمخالفته امر الحظر الشامل.

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