ضبط سائق دهس طفلة وتسبب بوفاتها ولاذ بالفرار في اربد

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى ضبط سائق مركبة دهس طفلة تبلغ ثلاث سنوات من عمرها في محافظة اربد وتسبب بوفاتها ولاذ بالفرار من المكان، وبوشرت التحقيقات.
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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى ضبط سائق مركبة دهس طفلة تبلغ ثلاث سنوات من عمرها في محافظة اربد وتسبب بوفاتها ولاذ بالفرار من المكان، وبوشرت التحقيقات.
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