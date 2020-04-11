وزير الصحة يعلن اليوم السبت عن شفاء 7 حالات مقابل 9 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 381 / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 09:55
رب ضارة نافعة.. فيروس كورونا يرعب المجرمين ويضطرهم لملازمة بيوتهم

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني