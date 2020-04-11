أجواء باردة وماطرة اليوم وارتفاع على الحرارة غدا وبعده

تبقى المملكة نهار اليوم السبت، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، والأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع سقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.

وتضعف فرصة الهطول تدريجيا مع ساعات المساء وتتناقص كميات الغيوم، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق دائرة الأرصاد الجوية.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا الاحد، لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الاثنين، لتصبح الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الليل تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء الليل .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 5، وفي مرتفعات الشراة 13 – 4، وفي مناطق البادية 18 – 7، في مناطق السهول 15 – 8، وفي الأغوار الشمالية 22 – 10، والأغوار الجنوبية 27 – 16، والبحر الميت وخليج العقبة 26 – 15 درجة.

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