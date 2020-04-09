وفقا لـ "نيويورك تايمز".. اصابة 150 أميرا سعوديا بالكورونا فيما انعزل الملك سلمان وولي العهد في جزر بالبحر الاحمر
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جرينتش+2 11:52
بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي.. الرئيس برهم صالح يكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية

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