جابر يعلن اليوم الخميس وفاة واحدة وشفاء 11 حالة مقابل 14 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 372
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الكباريتي: 72 مليون دينار المساهمات في صندوق “همة وطن”

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