الكباريتي: 72 مليون دينار المساهمات في صندوق “همة وطن”

أعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة صندوق (همة وطن) عبدالكريم الكباريتي، رئيس الوزراء الاسبق، أن حجم المساهمات التي قدمتها البنوك والشركات والمؤسسات والافراد في الصندوق بلغت لغاية مساء اليوم الخميس 72مليون دينار.

ودعا الكباريتي الافراد والشركات المقتدرة على تلبية نداء الواجب تجاه الوطن لمواجهة هذه الجائحة الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في بناء شبكة امان اجتماعي ترفد جهود الدولة لمعالجة الآثار الصعبة والمؤلمة التي يواجهها أبناؤنا من الفئات المجتمعية الأكثر تضرراً جراء وباء فيروس كوروناوأشاد الكباريتي بحس التكافل الوطني للمساهمين في الصندوق الذين استجابوا مشكورين على مساهماتهم والحاجة إلى مزيد من المشاركات، معبرا عن شكر اللجنة وتثمينها وتقديرها للتضحيات والجهود التي تقوم بها الكوادر الصحية والأمنية للحفاظ على صحة وأمن الوطن الغالي.

ولفت الى ان المساهمات الجديدة التي وصلت صندوق (همة وطن) اليوم الخميس جاءت من جامعة الاسراء بمبلغ 100 الف دينار، وفارس الدرزي 100 الف دينار، وحاتم الخوام ومجموعة شركات الخوام 106 الآف دينار، والشركة العقارية للاعمار 100 الف دينار، ومجموعة المناطق الحرة والتنموية 171 الف دبنار وشركة توليد الكهرباء المركزية 180 الف دينار.

وكان البنك المركزي الأردني قد أعلن أنه وتنفيذاً لأمر الدفاع رقم (4) تم فتح حساب باسم (صندوق تبرعات همة وطن) ويحمل رقم 1/3400/400 ويستقبل التبرعات في الحساب من خلال صناديق البنك المركزي و مختلف فروع البنوك العاملة بالمملكة أو من خلال نظام أي فواتيركم.

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