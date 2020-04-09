اردوغان المعادي للعرب والعربة يهنئ احباءه اليهود بعيد الفصح

نشر الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، اليوم الخميس، رسالة تهنئة للمواطنين اليهود في تركيا، وكافة أرجاء العالم، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وأكد “أردوغان” في رسالته، أن “المحبة والاحترام المتبادل يعتبران أساس السلام والاستقرار في المجتمع”، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال الرئاسية.

وأشار “أردوغان” إلى أن عيد الفصح اليهودي “بيساح” يعتبر من أبرز الأعياد الدينية لدى المعتقد اليهودي.

وأفاد “أردوغان”: “في الوقت الذي تكافح فيه بلادنا فيروس كورونا، المتفشي في معظم دول العالم، أظهر شعبنا العزيز قدرته على تجاوز كافة المصاعب بفضل وحدته وتعاونه”.

ولفت إلى أنهم أطلقوا استنادا لهذا المفهوم، حملة التضامن الوطني لمكافحة “كورونا”، متقدما بالشكر لكافة المشاركين في الحملة، بمن فيهم المواطنون اليهود.

وأكد على أن أبناء الشعب التركي سيمضون مع اليهود نحو المستقبل المشرق جنبا إلى جنب.

ويحل عيد “الفصح” في منتصف الشهر الرابع من التقويم القمري اليهودي، ويصادف هذا العام 8 أبريل/نيسان الجاري، وتستمر الاحتفالات به 7 أيام.