وزير الصناعة يوقف تصدير المواد الغذائية بهدف تقيم المخزون الاستراتيجي

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري وقف منح رخص تصدير واعادة تصدير للمواد الغذائية لحين الانتهاء من دراسة وتقيم المخزون الاستراتيجي والمواد الاولية التي تدخل في صناعة هذه السلع.

وجاء قرار الحموري، بحسب كتاب حصلت عليه يومية “الغد”، في ضوء ما يشهده العالم من اغلاق في الاسواق العالمية والعربية وما قد يلحق من اضرار على الاسواق التجارية الاردنية، تقوم الوزارة حاليا بدراسة المخزون الاستراتيجي والمواد الاولية التي تدخل في صناعة الغذاء بهدف الوقوف عن كثب على كميات المخزون المتوفرة بالمملكة .