وزارة الصحة تطلق منصة إلكترونية لصرف أدوية الأمراض المزمنة

أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية، منصة حكيم للخدمات الإلكترونية لصرف الأدوية المكررة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة في المنشآت الصحية المحوسبة فقط، والتابعة لوزارة الصحة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الخدمات المقدمة جاءت ضمن دراسة شاملة ما بين الصحة، وشركة الحوسبة الصحية (حكيم)، من أجل التخفيف على المرضى وتنفيذ التدابير الوقائية والسلامة العامة في الظروف الراهنة.

وتهدف المنصة إلى التسهيل على المرضى وتمكينهم من طلب أدويتهم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.emed.hakeem.jo حيث يقوم المراجع بإدخال رقمه الوطني أو رقم السجل الصحي، واسم المنشأة الصحية التي يراجعها، ومن ثم يحصل على الموافقة لطلبه الأدوية المكررة شهرياً إلكترونياً وفقاً لتاريخ آخر صرف للدواء.

ويتبع ذلك تقديم المراجع اسمه الرباعي ومعلومات وصورة عن بطاقة التأمين، أما من لا يملك الرقم الوطني، فيقدم صورة عن وثيقته الشخصية، وأخيراُ تقديم معلومات التوصيل كالعنوان ورقم الهاتف لتسليم الطلب الخاص للمراجع من قبل المعنيين والفرق الطبية في وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة، أن هذه الخدمة التي ستطلقها الوزارة بالتعاون مع برنامج حكيم للمواطنين تعتبر خطوة أولية ومهمة لتوفير خدمات إلكترونية جديدة مستقبلاً لتمكين المرضى والتسهيل عليهم.

واكدت أن المنصة ستراعي سهولة ملئ البيانات من قبل المرضى وطلب احتياجاتهم من الأدوية المكررة الصرف إلكترونياً ومن ثم مطابقتها على النظام الإلكتروني المحوسب (حكيم) لدى الكوادر المتلقية للطلب لإتمام عملية توزيع الأدوية على أكمل وجه.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم مراعاة خاصية إدارج تحديد الموقع الجغرافي لسكن متلقي الخدمة في المواقع المحوسبة في النظام المحوسب (geographical location) والذي تم العمل عليه وتفعيله لتخفيف العبء على المواطنين والفرق التي تقوم على توزيع الأدوية إلى المنازل لتوفير الجهد والوقت.

كما تحسن المنصة أداء مقدمي الرعاية الصحية في تقديم الخدمات وتساعد في الرقابة الفورية على عمليات صرف الأدوية المزمنة، ومساعدة الكوادر في معرفة سجل الأدوية المزمنة التي تم صرفها سابقاً للمريض، وكذلك تحديد حالات إساءة استخدامها، وتحديد عملية إعادة وصف نفس الدواء أو أية أدوية أخرى لها المفعول نفسه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس فراس كمال، “إن تطوير منصة e-Med الإلكترونية من قبل كوادر الشركة وبالتعاون مع وزارة الصحة جاء بوقت قياسي بهدف التسهيل على المراجعين غير القادرين على الوصول إلى المنشآت الطبية جراء الوضع الراهن، ودعما للجهود الوطنية الرامية إلى توسيع مظلة الخدمات الإلكترونية ومسيرة التحول الرقمي في المملكة”.

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