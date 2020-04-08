وزارة التربية: طلبات النقل الخارجي للمعلمين والإداريين الكترونيا

أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع عقدته، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أخيرا، أسس النقل الخارجي للمعلمين والاداريين للعام الدراسي 2021/2020.

وقررت اللجنة استقبال طلبات النقل الخارجي الكترونيا، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والخدمات الالكترونية التي تتبعها الوزارة في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.

ودعت الوزارة جميع المعلمين الراغبين بالتقدم للنقل الخارجي للعام الدراسي المقبل، الدخول على الرابط الالكتروني: http://apps.moe.gov.jo/app/Transferring/)،والاطلاع على الأسس التي اعتمدتها اللجنة لذلك، وتعبئة النموذج الخاص بعملية النقل، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ولغاية مساء الخميس 28 أيار المقبل.

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