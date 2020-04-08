وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء عن شفاء 12 حالة مقابل 5 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 358
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جرينتش+2 10:07
استقالة رئيس ما يسمى “مجلس الشورى حكومة الانقاذ” في إدلب جراء اتهامه بالولاء لجبهة النصرة الارهابية

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