القوات المسلحة تتسلم من قطر عددا من الآليات العسكرية

عمان 7 نيسان (بترا)- رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، حفل استلام القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، (8) ناقلات جنود من أصل (44) ناقلة تم اهداؤها من الجانب القطري الشقيق، بحضور سفير دولة قطر في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني واللواء الركن حمد الكبيسي قائد سلاح الحدود الأميري القطري والوفد المرافق، وسيتم تسليم ما تبقى من الناقلات في وقت لاحق.

وتأتي هذه المنحة من دولة قطر الشقيقة لتعكس مدى عمق العلاقات الأردنية القطرية، وتعزيز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، خصوصاً في هذه الفترة التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع في مواجهة أزمة فيروس كورونا. وقال اللواء الركن الكبيسي إن هذه المبادرة الكريمة من سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني تمثلت بإهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عددا من الآليات المدرعة؛ تجسديا لروح التعاون والمحبة والإخاء التي تجمع البلدين الشقيقين. وقال مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية إن البلدين الشقيقين تجمعهما علاقات أخوية راسخة ومستوى تعاون متميز، أرست دعائمها القيادتان الحكيمتان للبلدين الشقيقين، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية تسعى دوماً إلى تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير البلدين الشقيقين. وقال “كلنا فخر بما تحققونه من جهود عظيمة على المستويات كافة والتي اصبحت مثالاً يحتذى في الانجاز والاحتراف”.

واطلع رئيس هيئة الاركان المشتركة والوفد الضيف على الآليات، واستمعوا إلى إيجاز حول المواصفات الفنية ونوعية الأسلحة المستخدمة فيها، وما توفره من مميزات تعبوية متقدمة وملاءمتها لطبيعة عمل الوحدات. وحضر حفل التسليم عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والملحق العسكري القطري.

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