بداية النهاية.. الصين تنجح في هزيمة الكورونا وتعلن اليوم الثلاثاء، ولأول مرة، عدم تسجيل أية وفاة جديدة بهذا الوباء
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أجواء ربيعية لطيفة الحرارة ودافئة في الأغوار والبحر الميت

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