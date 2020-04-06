هل تنبأ ابن سينا بالكورونا والوقاية منه قبل 10 قرون؟/ فيديو

تداول باحثون وناشطون مؤخرا مقطع فيديو يقدم فيه الفيلسوف والطبيب الكبير “الحسن بن علي بن سينا” نصائح للوقاية من الطاعون تتشابه كثيرا مع النصائح المقدمة للوقاية من فيروس كورونا، ما دفع البعض للحديث عن تنبؤ “بن سينا” بالفيروس المستجد منذ 10 قرون.

ويقول “بن سينا” في الفيلم: “توصلت لنتيجة تفيد بأن جميع الأمراض المعدية تنشأ وتنتشر بواسطة مواد صغيرة جدا (فيروسات) وغير مرئية بالعين المجردة. أعدادها هائلة وهي تسبب الحمى والموت الأسود (الطاعون). وتلتصق هذه المواد بكل شيء (يديك ووجهك وشعرك وملابسك)”.

وعن طرق الوقاية من الطاعون قال “بن سينا” “تبدأ بـ”عدم الخوف من المرض، والابتعاد عن التجمعات لأن الفيروس ينتقل عبر الهواء. ويجب إغلاق المساجد والأسواق مؤقتا، ليصلي كل شخص في بيته، ويجب تعقيم النقود بالخل، من يعتني منكم بمريض فليعقم أنفه بقطن مبلل بالخل، وليمضغ في فمه أوراق الشيح”.

وقد دوّن البروفيسور “حاتم الغزال”: “انظروا كيف حدد بكل دقة سبب الوباء وكيفية انتقاله وطرق الحماية باستعمال الخلّ لتعقيم اليدين والثياب وأمره بالحجر الصحي. لم يبقَ سوى تحليل الحمض النووي لم يتحدث عنه!”.

وعلّقت الناشطة “سناء إبراهيم” بالقول: “غير الدقة في التوصيف، ما شدني في الفيديو هذا أن أول حاجة أكد عليها في التصدي للفيروسات هي عدم الخوف”.

وأضافت “بالنسبة لي أول باب في تقوية المناعة هي عدم الخوف. في هذا الفيديو كمية وعي عالية جدا. لم أرَ في فيسبوك أي طبيب يتحدث عن الخوف من الفيروس، وأثره الكبير على إضعاف المناعة”.