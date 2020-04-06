أجواء ربيعية لطيفة اليوم والحرارة ضمن معدلاتها السنوية

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الاثنين، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء غدا ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 8، وفي مرتفعات الشراة 20 – 7، وفي مناطق البادية 25 – 9، وفي مناطق السهول 22 – 8، وفي الأغوار الشمالية 27 – 14، والأغوار الجنوبية 29 – 17، والبحر الميت 28 – 19، وخليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.

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