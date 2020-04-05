نقل المحجورين بأحد فنادق عمّان إلى منازلهم وجسر الملك حسين

بدأت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، بنقل الموجودين في الحجر الصحي في أحد فنادق عمّان ممن ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا لديهم سلبية، إلى منازلهم.

قال مسؤول عملية إخلاء المحجور عليهم من أحد فنادق عمان وضابط الارتباط في الموقع المقدم قاسم القضاة “إنه تمت البدء منذ صباح اليوم بنقل 296 شخص متواجد في فندق الريجنسي عمّان إلى مناطق سكنهم في المحافظات كافة”.

وأضاف القضاة أنه تم إعداد خطة كاملة وشاملة لإخلائهم ونقلهم بشكل آمن إلى منازلهم في مركبات تعمل بواسطة التطبيقات الذكية.

الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، قال ايضا إن جميع المحجور عليهم في فندق الريجنسي عمان وظهرت نتيجة فحص كورونا لديهم سلبية، سيتم إيصالهم إلى مناطق سكنهم ابتداء من صباح الأحد، داعيا إلى ضرورة التزامهم بالحجر المنزلي وتعليمات وزارة الصحة التي نشرتها حول الحجر المنزلي.

وأضاف القضاة أن “المحجور عليهم، ومن بينهم جنسيات أردنية وغير أردنية، سيتم نقلهم إلى أماكن سكنهم والتنسيق مع السفارات لغير الأردنيين”.

وأوضح أنه “سيتم إيصال 17 فلسطينيا إلى المعبر مع فلسطين، موضحا أنه “قد تم فحص كافة المقيمين والموظفين الجمعة وتوقيعه على تعهد خطي بإلزامهم بحجر منزلي لمدة 14 يوما”.