سائقة تاكسي سعودية تشتم شرطياً لانه اوقع عليها مخالفة/ فيديو

أثارت سائقة شابة سعودية غضبا وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعدما ظهرت في مقطع فيديو تسيء فيه لشرطي مرور سجل بحقها مخالفة مرورية.

وطالب نشطاء سعوديون بالقبض على مواطنتهم رنده العمودي، التي تعمل كسائقة سيارة أجرة لتوصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، ومنهم من طالب بسحب جنسيتها لعدم احترامها قوانين البلد الذي تنتمي إليه.

حيث ظهرت في فيديو عبر حسابها في “سناب شات” لتروي أحد المواقف التي حصلت معها، قبل أن تقول “أكره المرور يا جماعة، عطاني مخالفة الكلب.. بس كده”.

تجدر الإشارة إلى أن رنده العمودي من أوائل السعوديات اللواتي انضممن للعمل كسائقات سيارات أجرة (تاكسي) عبر التطبيقات الذكية، منذ السماح للنساء بقيادة السيارات منتصف العام 2018 بعد سنين من الحظر.

وكانت رنده تعمل موظفة لمدة 15 عاما، لكن بعد السماح للنساء بالقيادة، وجدت أن سياقة سيارة الأجرة هي الوظيفة المناسبة التي ستحصل من خلالها على الدخل الذي يرضي طموحاتها، رغم أنها متحصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

تنباهى بأنها تخالف أنظمة المرور وانها تقطع الإشاره ولاتتم معاقبتها

تقول انها تكره المرور وتقول رجل المرور "الكلب" اعطاني مخالفه !

أتمنى محاسبة كل من يجاهر بمخالفة الأنظمه وفوق ذلك يشتم رجال الأمن

لو ذهبت الى دوله أوروبيه ستلتزم بالنظام لأنه بيعاملونها زي الكلب لو خالفت@eMoroor pic.twitter.com/caZKaZ6PRF — ابراهيم بن عطالله (@ibharbi2) April 4, 2020