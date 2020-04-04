وزير الصحة يعلن اليوم السبت عن شفاء 16 حالة مقابل 13 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 323

عمان 4 نيسان (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 323 حالة.

كما أعلن وزير الصحة، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عن شفاء 16 حالة جديدة من الفيروس، منها 11 حالة في مستشفى الأمير حمزة و5 حالات من مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وأشار إلى أن الحالات الجديدة اليوم توزعت على حالتين من محافظة اربد وحالة من فندق ريجنسي لمصاب قادم من بريطانيا بتاريخ 16 آذار ومصابة من شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعمل على تنظيف الطائرات، وحالة مخالطة في محافظة عجلون و5 أفراد من عائلة واحدة مخالطين لأبيهم المصاب و3 حالات من عائلة واحدة مخالطين للأب والأم المصابين وهم ابناؤهما.

وتقدم الدكتور جابر باسمه واسم الكوادر الطبية بعظيم الشكر والامتنان لجلالة الملك عبدالله الثاني على الدعم والإشراف على الجهود المبذولة، مؤكداً أن اطمئنان جلالته اليوم وكل يوم على جنوده من أطباء وممرضين وفنيين ودعم جلالته المتواصل “هو الدافع لنا للاستمرار بالعمل المخلص الدؤوب”.

كما تقدم باسمى عبارات الشكر والامتنان لجلالة الملك ولجلالة الملكة رانيا على تزويد وزارة الصحة والقطاعات الطبية بكافة احتياجاتها من أجهزة ومواد طبية رغم شح هذه المواد في السوق العالمية.