نزولا عند طلب بغداد.. التحالف الأميركي ينسحب اليوم من قاعدة ” الحبانية” ويسلم معداتها للجيش العراقي

واصلت الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده في العراق بذريعة محاربة “داعش”، سلسلة انسحاباتها، عقب الطلب العراقي الرسمي لها بالخروج.

فقد أعلن التحالف الأميركي، اليوم السبت، تسليم قاعدة الحبانية العسكرية، بمحافظة الأنبار إلى قوات الأمن العراقية، حيث كشف بيان صادر عن التحالف اليوم أن التحالف يقوم بمغادرة قاعدة التقدم الجوية (الحبانية) ونقل معدات ومباني بما يقرب من مبلغ 3.5 مليون دولار إلى الحكومة العراقية.

وبحسب البيان فسيغادر 500 منتسب من أفراد التحالف”، معتبراً أن قوات الأمن العراقية كانت ومازالت قادرة على التصدي لداعش في محافظة الأنبار.

وبدأ التحالف الاميركي سلسلة انسحابات من مواقع تواجده في العراق وتسليمها للجيش العراقي، وذلك بعد طلب العراق رسمياً من الولايات المتحدة المغادرة وتقديمه شكوى دولية، ضد الانتهاكات الأمريكيــة التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، بدايات الشهر الجاري.