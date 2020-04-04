وزير الصحة يعلن اليوم السبت عن شفاء 16 حالة مقابل 13 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 323
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جرينتش+2 12:20
نزولا عند طلب بغداد.. التحالف الأميركي ينسحب اليوم من قاعدة ” الحبانية” ويسلم معداتها للجيش العراقي

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