قيادة حزب البعث العربي الأردني تهنئ عزة ابراهيم بالذكرى الثالتة والسبعين لتأسيس البعث

العراق – شبكة البصرة

تلقى الرفيق عزة ابراهيم، الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي في العراق، برقية التهنئة التالية من قيادة حزب البعث العربي الإشتراكي الأردني..

القائد الأعلى للجهاد والتحرير

الرفيق القائد المعتز بالله عزة إبراهيم المحترم

الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي

القائد الأعلى للجهاد والتحرير

تحية العروبة والنضال

“ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا” صدق الله العظيم.

في الذكرى الثالتة والسبعين لتأسيس حزب الأمة (حزب البعث العربي الإشتراكي) يتقدم حزبنا في الأردن وأنصاره ومؤيدوه من سيادتكم بأصدق المشاعر وأطيب التهاني والتبريكات وأنتم تخوضون على أرض الرافدين الحبيبة معركة الأمة ضد أعدائها… معركة السيادة والتحرر… معركة التصدي والمواجهة للإحتلالين الأميريكي الصهيوني والإيراني الفارسي وأذنابهم من أجل تحقيق المشروع الوطني النهضوي الذي أرسى دعائمه الحكم الوطني في ظل ثورة السابع عشر – لثلاثين من تموز المجيدة.

إن ذكرى تأسيس البعث ذكرى فخر وإعتزاز تعمق تصميمنا على مواجهة كافة التحديات التي تمر بها أمتنا من خلال إستلهام الدروس والعبر من التجارب الماضية ومن خلال إستحضار تضحيات شهداء الحزب والأمة الأبطال وعلى رأسهم الشهيد القائد صدام حسين طيب الله ثراه وكل الذين أعتقلوا وواجهو السجون والتشريد والتهجير والتعذيب حتى الموت من أجل مرحلة ومستقبل أفضل وأجدى في حياة الأمة ومن أجل أن يبقى البعث صامدا عملاقا أشما يقود نضالها في الوحدة والحرية والإشتراكية.

محال أن يموت وهو حي *** فكيف يموت ميلاد وجيل

فبعث الموت أمر مستطاع *** وموت البعث أمر مستحيل

الرفيق القائد الأمين العام للحزب

إن القيادة العليا لحزبنا في الأردن تتوجه إليكم بهذه المناسبة المجيدة بالتحية والإعتزاز والإكبار وتعاهدكم بأن يبقى الحزب على العهد النضالي الذي تربوا عليه… عهد البطولة التي جسدها حزبنا في العراق الحبيب وشعبه وجيشه في القادسية الثانية وأم المعارك الخالدة ومعركة الحواسم وتجسدها الأن ثورة العراق الظافرة… ثورة الكرامة والغضب العراقي من أجل العدل والسيادة والحرية وضد الإحتلال وعملائه و أذنابه.

عشتم وعاش العراق حرا عربيا موحدا.

عاشت المقاومة العراقية والعربية أينما وجدت رمزا للأمة.

المجد والخلود لشهداء الحزب والأمة وفي مقدمتهم القائد المؤسس أحمد ميشيل عفلق وشهيد الحج الأكبر صدام حسين.

وعاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر.

ودمتم للنضال.

القيادة العليا لحزب البعث العربي الإشتراكي الأردني

3 نيسان 2020