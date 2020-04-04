الامن العام يحذر من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات حكومية

خذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، اليوم السبت، من روابط إلكترونية وهمية تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة، تدعي وجود مساعدات مالية وعينية من جهات رسمية، ومن أجل الحصول على تلك المساعدات الدخول إلى تلك الروابط الإلكترونية.

وقالت الوحدة في بيان، إن “هذه الروابط الإلكترونيةولدى القيام بالدخول إليها تقوم بالطلب منك تعبئة معلومات وبيانات شخصية وصور عن وثائق شخصية محمية بموجب القانون والدستور الأردني وقد يؤدي أيضا الدخول إلى تلك الروابط الوهمية لسرقة صور وبيانات خاصة بك دون علمك، كما قد تؤدي إلى سرقة الأرقام السرية الخاصه بحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي أو سرقة الأرقام السرية الخاصة ببطاقتك الإئتمانية مما يؤدي إلى وقوعك ضحية ابتزاز أو احتيال مالي إلكتروني.

ونصحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية جميع المواطنين بالرجوع إلى المواقع الإلكترونية أو الصفحات الرسمية الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحه تلك الأخبار، وأهابت بجميع المواطنين عدم تداول تلك الروابط أو الدخول إليها والمساعدة في عدم نشرها وتداولها، مؤكدة أنها ستلاحق كل شخص يقوم بنشرها.