أجواء ربيعية اليوم وارتفاع ملموس في درجات الحرارة غدا

ترتفع درجات الحرارة نهار اليوم السبت بشكل ملموس، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، وتكون الأجواء باردة نسبيا ليلا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتسجل أعلى من معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من السنة بحوالي 8 إلى 9 درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة بوجه عام ودافئة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية.

وتكون هناك فرصة ضعيفة خلال ساعات المساء والليل لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة ومثيرة للغبار في العديد من مناطق المملكة، تتحول مع ساعات المساء إلى غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الاثنين بكتلة هوائية لطيفة الحرارة، إذ يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 13، وفي مرتفعات الشراة 24 – 13، وفي مناطق البادية 22 – 10، وفي مناطق السهول 29 – 16، وفي الأغوار الشمالية 25 – 17، والأغوار الجنوبية 34 – 24، والبحر الميت 34 – 23، وخليج العقبة 33 – 23 درجة مئوية.

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