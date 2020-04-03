حماس تطالب بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية التي انتقلت من داعمة للقضية المقدسة إلى قامعة لأبنائها
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جرينتش+2 12:20
وزير الصحة يعلن اليوم الجمعة عن شفاء 13 حالة مقابل 11 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 310

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