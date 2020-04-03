كورونا يواصل حصار البشرية.. وعداد الإصابات يكسر المليون الأول.. والولايات المتحدة تتصدر قائمة المنكوبين في العالم

حماس تطالب بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية التي انتقلت من داعمة للقضية المقدسة إلى قامعة لأبنائها
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جرينتش+2 12:20
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