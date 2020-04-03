كورونا يواصل حصار البشرية.. وعداد الإصابات يكسر المليون الأول.. والولايات المتحدة تتصدر قائمة المنكوبين في العالم

فيما لا تزال المختبرات العلمية حول العالم عاجزة عن اكتشاف اللقاح المناسب ، واصل فيروس كورونا محاصرته البشرية، بتسجيله أكثر من مليون إصابة، ومجبراً أكثر من 3,9 مليار شخص، هم نصف سكان الأرض، على الإلتزام بإجراءات العزل التي تتراوح بين العزل الإجباري أو الموصى به وبين حظر التجوال والحجر.

وحسب حصيلة أعلنتها وكالة الصحافة الفرنسية، صباح اليوم الجمعة، فقد أسفر الفيروس عن وفاة أكثر من 52 ألف شخص في العالم، وإصابة نحو مليون و36 شخصاً، في 188 بلداً ومنطقة.

وفيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المتضررة، حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 243 ألفاً والوفيات 5923، وسط تسارع انتشار الوباء، فقد توفي في إيطاليا 13 ألفاً و915 شخصاً لتكون الدولة الأكثر تضرراً بعدد الوفيات، كما بلغ عدد الوفيات في إسبانيا عشرة آلاف شخص.

وفي فرنسا، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية إلى 4503 (في المستشفيات)، يضاف إليهم 884 شخصاً على الأقل توفوا في دور للمسنين، لترتفع في المجموع حصيلة الوفيات إلى 5387 على الأقل.

تأجيل الدورة الصيفية للسومو في اليابان

وقد أعلن الاتحاد الياباني للسومو، تأجيل الدورة الصيفية الكبرى للسومو لمدة أسبوعين من موعدها الأصلي، المقرّر في 10 مايو (أيار) المقبل، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

والدورة التي تستمرّ 15 يوماً في العاصمة اليابانية، هي واحدة من ست بطولات رئيسة تقام في اليابان على مدار العام. وبهذا، فإن دورة العاصمة ستبدأ في 24 مايو، ومن ثم فإن الدورة التالية المقرّرة في مقاطعة أيتشي ستؤجل لمدة أسبوعين أيضاً.

إلى ذلك، قالت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، إن رابطتي بطولتي دوري البيسبول وكرة القدم في البلاد، قرّرتا أيضاً النظر في تأجيل موسميهما مرة أخرى.

وزير الصحة البريطاني: ذروة التفشي قريبا

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلاً مما كان متوقعاً، لتكون في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن النماذج “تشير إلى أن الذروة ستأتي أقرب قليلاً من التوقعات السابقة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن هذا يتوقّف بشدّة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي”.

دول الاتحاد الأوروبي نحو تمديد إغلاق الحدود

واعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن دول الاتحاد الأوروبي تجري محادثات بشأن احتمال تمديد إغلاق الحدود إلى ما بعد عيد الفصح، للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأكّدت لإذاعة “أوروبا 1″، أن الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي يتعيّن أن تكون على هيئة “خطة مارشال” جديدة لتحقيق الانتعاش في أوروبا بعد تفشي الوباء، مضيفةً أن القارة ستخرج من الأزمة في وضع أقوى.

أستراليا: الإصابات الحقيقية قد تكون 10 ملايين

وقال رئيس الخدمات الطبية في أستراليا بريندان ميرفي، إن ما يصل إلى عشرة ملايين شخص على مستوى العالم، ربّما أصيبوا بفيروس كورونا، لكن نقص الاختبارات في بعض البلدان لا يكشف عن العدد الحقيقي للمصابين.

وقال ميرفي للصحافيين، “لقد تجاوزنا مليون إصابة في جميع أنحاء العالم. لكننا نعتقد أن العدد الحقيقي هو خمسة أو عشرة أضعاف”، مضيفاً أن معدلات الوفيات تتفاوت بشدة حول العالم، لدرجة أنه يعتقد أن الكثير من الإصابات لا يتم اكتشافها.

ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى زيادة الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، كما سلّط بعض المنتقدين الضوء على الاختلافات في كيفية احتساب بعض الدول لحالات الإصابة.

وأبلغت أستراليا حتى الآن عن نحو 5300 إصابة و28 وفاة.

هذا وقد أحصت الولايات المتحدة، بين الساعة 8,30 مساءً بالتوقيت المحلّي الأربعاء، والساعة نفسها من مساء الخميس، 1169 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، في أسوأ حصيلة يوميّة سُجّلت في العالم.

وفي ألمانيا، ارتفع عدد الإصابات إلى 79696 حالة والوفيات إلى 1017.

أما في السعودية، فأعلنت وزارة الداخلية تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.