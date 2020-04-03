بحذر شديد.. نيللى كريم تواصل تصوير مسلسل «بـ100 وش» لعرضه في رمضان

تواصل النجمة المصرية نيللى كريم تصوير مسلسلها “بـ100 وش”، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث انتهت من تصوير ما يقرب من 65% من مشاهدها بالعمل، الذى تخرجه كاملة أبو ذكرى، ويكتب له السيناريو والحوار أحمد وائل وعمرو الدالى.

الاسبوع الماضي استأنفت نيللى وفريق العمل التصوير، مع الحذر الشديد والتشديد على الإجراءات الطبية والوقائية فى لوكيشن التصوير تجنبا لفيروس كورونا اللعين.

وقد عقبت نيللي على استئناف العمل بالقول : نحن نسعى فى المقام الأول لتسلية الجمهور، فهدفنا إسعاد الناس، من خلال المحتوى الذى نقدمه، فهذه رسالة الفنان فى كل وقت، مشيرة إلى أن مسلسل “بـ 100 وش” يتضمن التسلية، وطرح إحدى القضايا، ولكن بشكل لايت ومختلف عن الدراما المباشرة.

وأضافت نيللى، إننا نصور بشكل يومى للانتهاء من هذا العمل فى أقرب وقت، لافتة إلى أن الشركة المنتجة تحرص على تعقيم اللوكيشن والأدوات والمعدات وأماكن التصوير جميعها، فضلا عن التشديد على تقليل الإعداد، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية فريق العمل، وأتمنى من الله أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، وتجعلها تتمكن من شراء” كوافير” خاص بها وتتوالى الأحداث.

وكان مسلسل “بـ100 وش” قد تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يُعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان المقبل باذن الله.