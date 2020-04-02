ورطة ترامب القاتلة.. كورونا يحصد أرواح آلاف الأمريكان يومياً، وبايدن يتقدم عليه في آخر استطلاع للرأي حول السباق الرئاسي

حماس تطالب بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية التي انتقلت من داعمة للقضية المقدسة إلى قامعة لأبنائها
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جرينتش+2 12:18
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