حماس تطالب بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية التي انتقلت من داعمة للقضية المقدسة إلى قامعة لأبنائها
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جرينتش+2 12:17
نكسة.. جابر يعلن اليوم الخميس ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا إلى 299 حالة بعد تسجيل 21 حالة جديدة مقابل شفاء 9 حالات

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