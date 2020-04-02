نكسة.. جابر يعلن اليوم الخميس ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا إلى 299 حالة بعد تسجيل 21 حالة جديدة مقابل شفاء 9 حالات

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 21 اصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى 299 حالة، وعن تسجيل 9 حالات شفاء غادرت مستشفيات العزل.

وقال وزير الصحة، خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات، ان الحالات الجديدة التي سجلت اليوم توزعت على 7 اصابات لعائلة واحدة بمنطقة الرمثا اصيبوا نتيجة مخالطتهم لابنهم القادم من اسبانيا، و 5 اصابات من اسرة واحدة خالطوا ابنهم المصاب القادم من فرنسا، و 5 اصابات لأسرة خالطوا والدهم المصاب، وحالتين مخالطين لوالدهم المصاب وهو من الحالات التي تتلقى العلاج بمستشفى الامير حمزة، وحالة لشخص قدم من بريطانيا من الذين كانوا في الحجر الالزامي وغادروا مؤخرا، لافتا الى ان هذا المثال يؤكد اهمية الحجر المنزلي لمن غادروا الحجر الصحي بحسب وزير الصحة الذي اشار الى انه تم تسجيل حالة من مخالطي حفل الزفاف في اربد.

واشار الى ان الكوادر الصحية قامت بتنفيذ 1400 فحص للكشف عن الاصابات وان هذه الفحوصات قامت بها 8 فتيات لم يشاهدن اهاليهن منذ اسبوع وقد اعياهن التعب.

وتابع بانه كنا نعتقد بأن الاعداد تتناقص وان الالتزام يزيد ولكن ارقام اليوم تؤكد ان عدم الالتزام يصيب عائلتك ” ونرى بان العائلات تصاب بالمجموع”، مشددا على ان هذا المرض خطير جدا ويؤدي لعواقب غير محمودة، كما نشاهد على محطات التلفزة في العالم، لافتا الى ان الدولة تحارب هذا المرض بكل قوة، راجيا الجميع الالتزام والبقاء في المنازل وفي ساعات التواجد بالسوق الابتعاد عن الاخرين.

وقال “لا نريد ان نصل الى مرحلة لا نجد فيها سريرا لمريض وارجوكم حفاظا على الوطن وعلى عائلاتكم الالتزام بمنازلكم ونحن نرى شباب في الشوارع يمشون بمجموعات وكأنه لا يوجد اي شيء يدعو للخوف واقول بان هناك خطرا كبيرا يتهددنا ويجب ان نقف جميعا لمنع اي شخص يهدد

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