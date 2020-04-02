إرادتان ملكيتان بقبول استقالة الوزير الشحاحدة اليوم وتكليف وزير البيئة بإدارة وزارة الزراعة

عمان 2 نيسان (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة معالي المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة، وزير الزراعة، من منصبه اعتبارا من تاريخ 2 – 4 – 2020.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على تكليف معالي الدكتور صالح علي الخرابشة، وزير البيئة، بإدارة وزارة الزراعة اعتبارا من تاريخ 2 – 4– 2020.

وكان الشحاحدة قد وضع استقالته، اليوم الخميس، بين يديّ رئيس الوزراء، التزاماً بالمسؤوليّة السياسيّة والأدبيّة، ونتيجة الأخطاء الإداريّة التي حدثت في بعض مديريّات الزراعة بالمحافظات، وإيماناً بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأردن، شأنه شأن غالبيّة دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسميّة في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وقد رفع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الاستقالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، منسّباً لجلالته بالموافقة عليها، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الشحاحدة خلال الفترة الماضية.