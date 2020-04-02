نتنياهو ورئيس الموساد بالحجر الصحي.. ارتفاع عدد الوفيات في اسرائيل بكورونا إلى 33 والاصابات الى6211

حماس تطالب بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية التي انتقلت من داعمة للقضية المقدسة إلى قامعة لأبنائها
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جرينتش+2 12:17
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