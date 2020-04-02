لمنع التسيب.. الأمن العام يقرر إيقاف العمل بكافة التصاريح الورقية

أعلنت مديرية الأمن العام أنه واعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم سيتم وقف العمل بكافة التصاريح الورقة، واعتماد التصاريح الإلكترونية ولكافة القطاعات دون استثناء.

وأكدت المديرية، في بيان اليوم الخميس، وقف التعامل بتصاريح الحركة والتنقل الورقية واعتماد التصاريح الإلكترونية لذلك، وسيتم التأكد من التصاريح الإلكترونية من خلال أجهزة خاصة وزعت على كافة الدوريات للتأكد من صلاحية التصريح وسلامتها والأوقات المسموح لحاملها بالحركة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.

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