سمير غانم يفقد النطق ومرونة الحركة حزنا على جورج سيدهم

الفنان المصري سمير غانم فقد النطق و الحركة وشبه مشلول بعد سماعه نبأ وفاة رفيق عمره ومشواره الفني جورج سيدهم، الذي توفي الجمعة الماضي ولم يحضر جنازته، كما صرحت زوجته دلال عبد العزيز.

وحرصت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، على حضور جنازة جورج سيدهم، في ظل غياب زوجها سمير غانم، ليتساءل الجميع عن سبب عدم حضوره، رغم أنه كان أحد أصدقائه المقربين، وشكّلا معًا فرقة ”ثلاثي أضواء المسرح“ مع النجم الراحل الضيف أحمد.

وكشفت دلال في تصريحات صحفية، سبب غياب زوجها عن جنازة صديقه، مؤكدة أنه ”منذ علم بخبر وفاة جورج سيدهم، وهو غير قادر على الحركة، كما فقد النطق ولم يتحدث مع أحد تمامًا“.

وأشارت إلى أن زوجها في ”حالة حزن شديدة“، ولو استطاع الحركة، لكان أول المتواجدين في الجنازة لتوديع صديق عمره ورفيق النجاح.

وتوفي جورج سيدهم يوم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عامًا، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة، بعد صراع طويل مع المرض.

وحضر تشييع جنازة الفنان الراحل بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، كل من الفنانة إلهام شاهين، ونقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الدكتور أشرف زكي، والفنان هاني رمزي ودلال عبدالعزيز.