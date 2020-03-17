وزير الداخلية يوجه بتقليص عدد الموظفين العاملين في خدمة الجمهور

وجه وزير الداخلية سلامة حماد، اليوم الثلاثاء، بتقليص عدد الموظفين العاملين في خدمة الجمهور بالحد الادنى وبما يضمن ديمومة واستمرارية العمل ويخدم اعتبارات السلامة والمصلحة العامة.
شكراً للمناسبات الناصرية التي تثير اشواقي للكتابة، وتفتح شهيتي على معاودة التعامل مع الاقلام والاورا... إقرأ المقال
وجه وزير الداخلية سلامة حماد، اليوم الثلاثاء، بتقليص عدد الموظفين العاملين في خدمة الجمهور بالحد الادنى وبما يضمن ديمومة واستمرارية العمل ويخدم اعتبارات السلامة والمصلحة العامة.
كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني