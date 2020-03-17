الحكومة تقرر تعطيل المؤسسات والدوائر الرسميّة واغلاق المتاجر ومنع التجمعات وطباعة الصحف والتنقّل بين المدن

قرر مجلس الوزراء تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، واتبّاع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين.

وأكد مجلس الوزراء على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام، على عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى، موضحا أن تطبيق القرارات يبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء، ولمدّة أسبوعين. .

وقرر مجلس الوزراء منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص، ومنع التنقّل بين المحافظات، ووقف العمليات والمراجعات الطبيّة ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليّات الطارئة.

كما قرر إعداد مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتّباع إجراءات الوقاية والسلامة في الدول التي تحدّدها الدول المستضيفة لهم.

وقرر تعليق عمل وسائل النقل الجماعي واغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها.

كما قرر المجلس توقيف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى، فيما قرر بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والمحروقات والكهرباء.