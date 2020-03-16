وزارة التربية تعلن جدول الدروس المتلفزة لطلبة التوجيهي ليوم غد

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأثنين، برنامج الدروس الملتفزة لطلبة التوجيهي ليوم غد الثلاثاء، فيما ستعلن جدول الدروس للايام القادمة تباعاً.

وتبدأ الدروس، التي ستبث على القناة الرياضية للتلفزيون الأردني، الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء وفق الجدول المعلن.

وتنشر وكالة الأنباء الأردنية على موقعها الالكتروني، الجدول المعتمد والمعلن من قبل وزارة التربية والتعليم للدروس المتلفزة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة التربية والتعليم تفعيلا لنظام التعلم عن بعد، في ضوء القرار الحكومي بتعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة لمدة اسبوعين في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.

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