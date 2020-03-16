القوات المسلحة تعلن استقبال معاملات شؤون الأفراد عبر الخط الساخن والبريد الإلكتروني



عمان 16 آذار(بترا)- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي/ مديرية شؤون الأفراد، أنه نظراً للإجراءات الحكومية المرتبطة بالحفاظ على صحة المواطنين من خطر الإصابة بمرض كورونا، فقد تقرر استقبال كافة الاستفسارات عن المعاملات التي تخص مديرية شؤون الافراد/ القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من خلال الخط الساخن والبريد الإلكتروني التالي: مديرية شؤون الافراد

065054746/ 53349 065000800/ cshr.dpa@jaf.mil.jo.

وشعبة التعبئة والجيش الشعبي، 0779840170/ 065000177/ وعلى البريد الالكتروني cpt.dpa@jaf.mil.jo.

اما المركز العسكري للتجنيد فعلى الرقم: 0772228263، وعلى البريد الالكتروني cmcr.dpa@jaf.mil.jo.

كما أعلنت القيادة العامة، منع الزيارات والمراجعات غير الضرورية للمدنيين، الى المديريات العسكرية المختلفة خلال هذه الفترة حفاظاً على صحة المواطنين.

وفيما يتعلق بالتجنيد، أوضحت المديرية، انه سيتم التواصل مع الذين تقدموا بطلبات تجنيد الكترونية (ذكور وإناث) من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهذه المديرية أو بواسطة رسائل (اس ام اس) عند الحاجة لذلك، داعية إلى زيارة موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وذلك للاستفسار او للمزيد من المعلومات www.jaf.mil.jo.

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