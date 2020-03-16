العضايلة: إيقاف استقبال الزبائن بالمطاعم بدءا من غد، والحكومة قد تضطر قريبا لتفعيل قانون الدفاع

عمان 16 آذار (بترا)- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد عودة العضايلة، إن الخطوات الاحترازية التي تم اتخاذها جاءت لحماية المواطنين وسلامتهم وصحتهم وقد نضظر لتفعيل قانون الدفاع دون المساس بحرية الأشخاص وحقوقهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف العضايلة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لردع مروجي الإشاعات، وأنه تم توقيف أربعة مواطنين لبثهم الإشاعات بشأن فيروس كورونا، وأنه تم منع المطاعم من استقبال الزبائن مع استمرار خدمة توصيل الطلبات، إضافة إلى تفعيل إجراءات الرقابة على سائقي الشاحنات وتعزيز قدرات طائرات الشحن الجوي بالتعاون مع وزارة النقل والقوات المسلحة.

بدوره، بين الدكتور جابر أن جميع حالات الإصابة بكورونا جاءت من خارج المملكة، لافتاً إلى أن بعض القطاعات وخاصة السياحة تأثرت، وجرى دراستها من قبل البنك المركزي الذي أصدر إجراءات للتخفيف منها.

وقال، إن الحجر الصحي في منطقة البحر الميت تسلمت مسؤوليته الخدمات الطبية الملكية وهي معزولة عسكرياً، فيما ستتولى الأمر في العاصمة وزارة الصحة، مبيناً أن الحكومة وضعت المواطنين المحجور عليهم بفنادق الحجر الصحي مجاناً وعلى حساب الحكومة.

وأضاف وزير الصحة أن الأعمار فوق الـ70 والـ80 عاماً هم الأكثر عرضة لحالات الوفاة جراء الفيروس، مشدداً على نية الحكومة عزل المصابين والبحث عن كل المخالطين لهم فردا فردا، داعياً إلى التعاون بروح الوطنية والمسؤولية والإيجابية والصبر.

وزير الصحة سعد جابر قال ايضا إنه يصعب التعامل مع الفيروس في حال وصول عدد المصابين إلى 5 آلاف،