البنك المركزي يخفض اليوم اسعار الفائدة 100 نقطة

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية و75 نقطة أساس على نافذة الإيداع لليلة واحدة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن اللجنة قررت تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من 5ر4 بالمئة إلى 5ر3 بالمئة سنوياً، كما تم تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 25ر4 بالمئة إلى 25ر3 بالمئة سنوياً.

واضاف البنك انه تم تخفيض كذلك سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي ‘CBJ Main Rate’ من 5ر3 بالمئة إلى 5ر2 بالمئة سنوياً، وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة من 75ر2 بالمئة إلى 2 بالمئة سنوياً.